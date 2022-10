La pasta dei campioni, a pasta premiate le eccellenze del gusto e presentata la collaborazione tra Inter e Giovane Santorso

FANO - Confcommercio e Alberghi Consorziati, nella sede della New Copromo di Fano, hanno premiato 8 realtà locali legate alla produzione eno-gastronomica del territorio, definite le “eccellenze del gusto”. Tra queste realtà è stato premiato il pastificio Domenico Montagna, per la “Pasta dei Campioni” ed è stato presentato anche il progetto Summer Camp organizzato da ASD Giovane Santorso e Inter, evento che in questi anni ha valorizzato attraverso lo sport la città di Fano.

Giovane Santorso e Inter insieme

Nella stessa giornata è stato presentato al sindaco Massimo Seri e all’assessore allo Sport Barbara Brunori il progetto tecnico tra ASD Giovane Santorso e Inter, progetto che, oltre a portare la metodologia del settore giovanile Inter in una promettente realtà calcistica locale, permette di aumentare la visibilità per tutti i giovani calciatori del territorio e soprattutto promuove la conoscenza della città di Fano con eventi non solo calcistici. Il week end si è concluso con 2 giornate di formazione Inter per tutti gli allenatori ed i giovani delle categorie 2010 e 2012 della ASD Giovane Santorso.