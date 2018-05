Passeggia sul lungomare con la pistola che spunta dalla tasche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Passeggia nella zona mare con una pistola finta, ma senza il tappino rosso, seminando il panico tra i passanti: denunciato.La Polizia di Fano ha sorpreso un trentenne del posto in zona Lido, trovato in possesso di una pistola giocattolo senza tappo rosso: è stato denunciato in stato di libertà per procurato allarme. Questi, infatti, si aggirava sul lungomare tenendo l’arma giocattolo nella tasca posteriore dei pantaloni, spaventando alcuni passanti che di conseguenza chiamavano il 113.