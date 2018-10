Gruppo elettrogeno in tilt: chiuso quasi tutto il giorno il reparto di Rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un problema al gruppo elettrogeno del reparto di Rianimazione si è verificato al polo ospedaliero Santa Croce di Fano nella serata di ieri intorno alle 19. Reparto fermo per quasi tutta la giornata di oggi, fino a quando l’azienda ospedaliera Marche Nord ha comunicato la risoluzione del guasto intorno alle 17: a partire dal turno serale delle 20 la Rianimazione tornerà a funzionare a pieno regime. Tre i pazienti che sono stati temporaneamente trasferiti nel reparto di Alta intensità di cura della Medicina del Santa Croce. Per un certo periodo si è anche valutato il trasferimento di alcuni pazienti al San Salvatore di Pesaro, ma non è stato necessario.