FANO - Il turismo fanese si arricchisce di nuove opportunità costituite dalle iniziative delle associazioni che propongono attività all’aria aperta che associano sport, salute e divertimento. Nell’ambito del cosiddetto turismo esperienziale che consente al turista di vivere un’esperienza intima ed essere protagonista della propria vacanza, il poter realizzare liberamente quella attività che associa al benessere fisico quello psichico in un paesaggio attraente esercita una particolare suggestione.

Le peculiarità



Grazie alla natura che la circonda, Fano può dirsi doppiamente fortunata di trovarsi in riva al mare, con alle spalle un dolce declivio di colline punteggiato da borghi antichi e notevoli attrazioni ambientali. Tutto questo è finito in un pacchetto che l’assessorato al Turismo ha denominato “Fano outdoor” e che si somma alle altre risorse riunite nella “Fano da scoprire”, nella “Fano gastronomica” e nella “Fano Marinara”: tre aspetti che mettono in evidenza l’arte e la cultura della città, le sue ricette tradizionali e la suggestione esercitata dall’aspetto caratteristico del quartiere del Porto. «Abbiamo messo in dialogo – ha evidenziato l’assessore Etienn Lucarelli – tutte queste caratteristiche della città per solleticare la passione e l’interesse di ciascun nostro potenziale visitatore, sfruttando la qualità del paesaggio e la bellezza di vivere il territorio all’aria aperta». Fa parte di Fano outdoor la possibilità di percorrere itinerari in bike, mtb, gravel o trekking di diversa difficoltà: percorsi family sono quelli offerti dalla pista ciclabile Fano – Pesaro e lo sarà in futuro anche Fano – Marotta; percorsi ugualmente facili seppure con qualche saliscendi sono quelli che consentono la scoperta di San Costanzo e Mondolfo oppure di giungere dalla valle dell’Arzilla fino a Cartoceto; una destinazione con difficoltà intermedia è quella di Montefelcino, finché i più esperti potranno cimentarsi con la difficoltà maggiore costituita da una parte dalla meta del Furlo e dall’altra dal giro delle colline a destra del Metauro, toccando i borghi di Sant’Ippolito, Fratterosa, San Lorenzo in Campo, Mondavio e Piagge.



La rete



A questo si possono associare corsi di windsurf e uscite in Sup di gruppo all’alba o al tramonto con accompagnamento professionale organizzati dal Circolo Windsurf di Fano e dalla associazione Mare Dentro; quest’ultima organizza anche corsi sub e uscite in moto d’acqua; il Circolo Velico di Sassonia propone invece corsi di vela per bambini, ragazzi e adulti, così come il club nautico fanese “G. Vivani” che aggiunge corsi di canottaggio. In più chi pratica lo Yoga può farlo all’alba e al tramonto in riva al mare sulla spiaggia di Sassonia, oppure nei pressi della rocca malatestiana o nella bellissima cornice della pineta di Ponte Metauro. E’ un modo diverso di vivere la nostra città che oltre i turisti potrebbe catturare anche i fanesi.