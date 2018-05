Offese ai vigili urbani sui social, il sindaco sbotta: «Ora denunciamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - «Critiche sì, offese no». E’ tracciando il confine tra libera manifestazione del pensiero e performance denigratorie che il sindaco Seri annuncia il pugno duro nei confronti di chi sui social si è fatto prendere troppo la mano. «Abbiamo raccolto un dossier che è all’attenzione dei legali. Dove saranno ravvisati gli estremi partiranno le denunce» annuncia Seri al fianco della comandante della Polizia Municipale Montagna.E’ infatti a difesa dell’immagine del corpo che si è deciso di non tollerare oltre le intemperanze che attraverso video e commenti hanno avuto per bersaglio proprio i Vigili Urbani. La polemica, furiosa, si è scatenata dopo che gli agenti della Polizia Locale hanno preso a suonare alle porte dei residenti del centro storico per invitare a rimuovere le erbacce dai muri.