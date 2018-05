Occupano la spiaggia libera e costruiscono: albergatori nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - In vista dell’approssimarsi della stagione estiva, è stata intensificata l’attività di controllo nelle spiagge da parte del nucleo di polizia marittima della Guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Fano.In particolare, in un tratto di arenile della località Sassonia il personale della Guardia costiera ha riscontrato alcune irregolarità perpetrate da alcuni gestori di strutture alberghiere, consistenti nell’occupazione di suolo demaniale marittimo in assenza di qualsiasi autorizzazione per una superficie complessiva pari a circa 200 metri quadri. A carico dei titolari delle strutture, sono stati quindi imputati reati quali: l’occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo e l’abuso di natura urbanistico edilizia, per cui i responsabili della condotta illecita sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria.