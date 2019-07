Nuova raffica di multe alle auto â€‹dei bagnanti Insorgono i bagnini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Anche domenica scorsa a Ponte Sasso, in via Ammiraglio Cappellini, i vigili urbani hanno elevato un grande numero di multe per sosta vietata. Il raid non è la prima volta che coinvolge la viabilità sul lungomare, specialmente nel weekend, quando l’affluenza dei bagnanti è tale che il numero delle auto circolanti è molto superiore ai parcheggi disponibili. E’ così che una spensierata giornata di vacanza al mare si rovina per il cruccio di dover pagare una sanzione e la cosa diventa ancor più sgradevole se il provvedimento, pur giusto in sé per sé, colpisce un turista.Contro tale prassi insorge Oasi Confartigianato, l’associazione di categoria che tutela gli interessi dei concessionari di spiaggia. A loro nome Andrea Giuliani chiede all’amministrazione comunale di consentire la sosta in via Cappellini in entrambe i lati nei giorni di sabato e domenica fino alla fine della stagione estiva. «Non essendoci parcheggi sufficienti – evidenzia - i bagnanti sono costretti a parcheggiare in via Cappellini in entrambi i lati; anche nel lato in cui fu realizzata la pista ciclabile dalla giunta Aguzzi. In realtà le auto così parcheggiate non sono di alcun intralcio; l’unico problema è che rendono, di fatto, inutilizzabile la pista ciclabile che, nei giorni di sabato e domenica, si potrebbe neutralizzare al fine di consentire la sosta».