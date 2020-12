FANO - I familiari non riescono più a contattarlo da Natale: trovato morto in casa a Fano dai vigili del Fuoco.

Si tratta di un 83enne che i familiari non riuscivano a contattare da Natale, per questo i vigili del fuoco sono entrati dall'appartamento di via Garibaldi ed hanno fatto la tragica scoperta. Il decesso sarebbe legato a cause naturali.

