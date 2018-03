Niente colonna d'acqua ma sospiro di sollievo: esplosa in mare la bomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Erano circa le 11,15 quando la bomba che ha spaventato, e fatto evacuare, la città di Fano, è finalmente esplosaLe operazioni sono cominciate intorno alle 9: l'aera è stata isolata ed è stata epslosa una microcarica per fare allonjtanare i pesci, dopodichè la bomba, risalente lla seconda guerra mondiale e di fabbricazione inglese, è stata sollevata per non creare danni al fondale, e poi fatta birllare. L'splosione non ha provocata l'attesa fondana d'acqua alta decina di metri, ma si è sviluppata più "in orizzontale", senza causare danni visibili. Per la città di Fano un sospiro di sollievo.