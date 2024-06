FANO È stato eletto subito per 172 voti e per Cristian Fanesi, che ha visto sfumare in questo modo la possibilità di andare al ballottaggio per sperare ancora, è stato come pagare il fio della vittoria alle primarie del centrosinistra per soli 3 voti. Luca Serfilippi, 37 anni tra poco più di un mese, ha assunto formalmente le funzioni di sindaco: ieri alle 14,50 è stato proclamato nella carica dalla commissione elettorale, con il verbale redatto dal giudice Giacomo Gasparini, che ha validato il risultato dello scrutinio per il consiglio comunale.

La cerimonia



Alle 15,30 di oggi avverrà in Municipio il passaggio delle consegne e della fascia tricolore da parte di Massimo Seri. La cerimonia non si svolgerà alla presenza di gran parte dei dipendenti del Comune perché, dopo 15 anni ininterrotti di aspettativa per cariche elettive (5 anni da assessore provinciale e 10 da sindaco di Fano) Massimo Seri, sfumata l’elezione al Parlamento europeo, questa mattina torna a lavorare in Provincia. A Pesaro, nella sede di via Gramsci, ritrova la sua scrivania di funzionario addetto alla controllo di gestione dell’ente.

Seri l’ha annunciato lunedì sera a Fano Tv durante lo spoglio dei voti (3.852 preferenze per lui alle europee, quinto nella lista di Azione per l’Italia centrale, ma il suo partito non ha superato neppure lo sbarramento del 4%). «C’è qualcuno che fa ironia sul mio tornare a lavorare - ha commentato ieri Seri - ma riprendere il mio incarico in Provincia per me significa allentare le tensioni che un sindaco ha». Quindi, faticare di meno. Del resto, delle recriminazioni del centrosinistra per una sconfitta elettorale così bruciante non vuole parlare: «Sono questioni che ora riguardano l’opposizione consiliare». Tantomeno, risponde alle accuse della segretaria provinciale del Pd, Rosetta Fulvi, che gli ha attribuito la maggiore responsabilità per la mancata alleanza di campo largo. «È facile parlare il giorno dopo. Il Pd poteva ascoltarmi prima se voleva evitare questo» si è limitato a dire alludendo alle prolungate tensioni con il segretario del Pd fanese, Minardi.



Clima opposto per Luca Serfilippi che ieri mattina, come aveva annunciato, ha incontrato i pescatori segnalando in questo modo l’importanza strategica attribuita a questo settore dell’economica e dell’identità di Fano. Poi ha sbrigato le ultime incombenze legate alla chiusura della sede elettorale e si è rilassato dedicandosi al jogging. Dopo la proclamazione, il suo primo compito è la nomina della giunta.

Sarà una giunta di 7 assessori, di cui almeno 3 donne per vincolo normativo, più il sindaco. «Prima di compiere la scelta procederò con le consultazioni delle segreterie dei partiti - ha affermato ieri pomeriggio -, non sono in grado di fare una previsione sui giorni necessari, comunque non credo che avremo problemi o ci saranno intralci particolari. Troveremo per ogni ruolo le persone giuste. Questa è stata una grande vittoria di squadra anche se è stata importante la fiducia personale dei cittadini, quel 2% di voti segnato nella scheda elettorale solamente con una croce sul mio nome».



Nella nuova maggioranza non dovrebbero esserci tensioni perché l’intesa politica, peraltro secondo la tradizione del centrodestra di Aguzzi, era chiara da prima delle elezioni (per quanto di prammatica Serfilippi dica di non avere nessun nome in testa). Entra in giunta chi ha preso più preferenze con un numero di assessori proporzionale al peso elettorale. Il conto è presto fatto tra le 5 liste: 2 assessori a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega, 1 a Fano cambia passo (che esprime, in un certo senso, e anche il sindaco perché è la sua civica), 1 a Forza Italia e 1 ai Civici Fano. L’esito delle urne ha risolto anche i problemi di genere per una consistente presenza femminile tra gli eletti in consigli comunale.



La squadra e le preferenze



Secondo questa ipotesi la giunta sarebbe composta per Fdi da Loretta Manocchi, avvocata, e Lucia Tarsi, insegnante e consigliera comunale uscente; per la Lega da Alberto Santorelli, agente assicurativo, ex assessore ed ex consigliere e Gianluca Ilari, quadro della Profilglass ed ex assessore; per Fano cambia passo da Alessio Curzi, dipendente Aset responsabile dell’acquedotto; per Forza Italia da Fiammetta Rinaldi, commercialista; per Civici Fano da Loredana Maghernino, responsabile della polizia penitenziaria della sezione femminile nel carcere di Pesaro. Con il bilanciamento del ruolo di presidente del consiglio, qualche variabile ovviamente è possibile considerando specifiche competenze.