FANO Si amplia la collaborazione tra Timone Yachts Group e la veneta Zenit Nautica Service, grazie all’apertura di un ufficio nel nuovo service point inaugurato giorni fa a Chioggiain provincia di Venezia. Così il gruppo con sede a Fano rinsalda in Veneto le proprie basi, già gettate da un po’.

La crescita

Stretta la partnership con Zenit da qualche tempo, infatti, adesso si raccolgono i frutti, grazie ad una sinergia che contribuisce ad allargare le porte della società con cantieri di refitting a Fano nell’alto Adriatico.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione – spiega Luigi Gambelli, Presidente di Timone Yachts Group – anche da un punto di vista umano, oltre che economico. Davide è cresciuto con noi, ha maturato esperienze molto importanti nel team di Timone Yachts e poi ha preso la sua strada aprendo questa società di servizi di assistenza e manutenzione a 360 gradi, per cui possiamo dire che è un cerchio che si chiude alla perfezione. Zenit - riprende Gambelli – ha ora aperto un importante atelier nautico dedicato al service e ci è sembrato giusto suggellare il nostro rapporto che ci vedrà quindi presenti ancora di più ed in modo ancora più capillare nel Veneto e più in generale in tutto l’Alto Adriatico”.

Il suggello della collaborazione è l’apertura di un ufficio corner di Timone Yachts Group all’interno della nuova struttura di Zenit Nautica Service, che consentirà alla società marchigiana di tenere rapporti ancora più stretti con i clienti che si trovano nel Nord Est italiano sia per quanto riguarda il nuovo che per l’usato. Prosegue la crescita di Timone Yachts Group in questa particolare area della Penisola, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. “La sinergia con Zenit rafforza questa nostra presenza in un territorio che già conosciamo ma che potremo conoscere ancora meglio. Affiliandoci con Zenit, quindi, siamo convinti che potremo ancora crescere su questo versante potendo contare su un service di qualità per tutta la fase post vendita”.