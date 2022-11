FANO Nonostante tutto, tra poco sarà Natale. L’albero che è stato eretto e che si sta allestendo in piazza Venti Settembre è un simbolo di speranza verso giornate più serene, lontane dal terremoto, lontane dagli episodi di violenza, dalle malattie, dagli incidenti stradali, dalle difficoltà economiche che stanno turbando in questi giorni la comunità fanese.



Il dono alla città



E’ un albero alto 20 metri, donato alla città dalla famiglia Ciuccarelli che verrà acceso nel corso di una festa spettacolo programmata per domenica 27 novembre alle ore 17.30, seguirà poi fino al giorno di Natale e oltre tutta una serie di iniziative che sono state illustrate ieri, in compagnia di tutti i collaboratori , dall’assessore agli eventi Etienn Lucarelli. «Sarà – ha detto quest’ultimo – un Natale ricco di eventi culturali, seppur diminuito nello sfarzo illuminotecnico, non mancheranno i mercatini e il coinvolgimento delle associazioni, in primo luogo della Pro loco che in questo caso è sempre il braccio operativo del Comune». Le luci di Natale brilleranno soprattutto al Pincio, dove verrà allestito un vero e proprio villaggio natalizio, in via Arco d’Augusto, in corso Matteotti, in piazza Venti Settembre e in piazza Costanzi; agli ingressi della città verranno affisse grandi stelle comete in segno di accoglienza e l’atmosfera di un mondo di pace almeno nel cuore degli uomini, sarà creata dalla via dei presepi, una via ideale che parte dal Pincio dove verrà allestito il presepe dei maestri carristi fanesi con nuove figure di cui una addirittura in movimento, giunge nella chiesa di san Giuseppe dove attualmente si sta creando l’opera di ambiente marinaro di Rolando Gasparoli e arriva sulle mura papaline dove si trova il presepe di San Marco, al quale lavora da 21 anni don Marco Polverari, un grande allestimento che chiamarlo “presepe” è dir poco; è piuttosto una lunga serie di diorami (250) sulla storia della salvezza, visitabile su prenotazione anche al di là del Natale e diventato un centro di attrazione turistica di rilievo nazionale.



Sui pattini



Anche quest’anno non mancherà la pista di ghiaccio che verrà montata a costo zero per il Comune dal 26 novembre all’8 gennaio nel parcheggio di via Ventiquattro Maggio non lontano dalla rocca malatestiana. E al Pincio non mancherà il mercatino di Natale allestito con una ventina di casette, dove potranno trovarsi tante idee per i regali da porsi sotto l’albero. A proposito di alberi: ogni quartiere e ogni frazione del Comune di Fano avrà il suo, il modo che ogni comunità possa ritrovarsi e organizzare la sua festa. Tuttavia in centro storico dopo il 27 non passerà giorno in cui non ci sarà una animazione.



Il salotto



Nell’occasione piazza Venti Settembre diventa il salotto delle feste, dove le associazioni cittadini potranno organizzare i loro spettacoli. Tra questi spiccano gli eventi di Fano Jazz Winter con i concerti allestiti all’interno del teatro della Fortuna e sui balconi della città. Seguiranno poi non pochi eventi di carattere culturale che tra breve verranno presentati dall’assessore Cora Fattori. Del programma fa parte anche la festa di fine anno in piazza e la festa della Befana per tutti i bambini.