Clienti dopo le 18: barista multato. Assembramenti di giovanissimi fuori controllo ai giardini della Rocca

FANO Nel tardo pomeriggio di sabato le pattuglie della Polizia Locale hanno sorpreso un bar del centro storico ricevere i clienti oltre le ore 18. Inevitabile la sanzione per il titolare. Diverse le segnalazioni, invece, sui continui assembramenti fuori controllo di giovanissimi nei giardini della Rocca Malatestiana. Tornati dalla zona rossa all’arancione, non significa che bisogna allentare la guardia. Il livello di attenzione è ancora alto, giustificato dal numero di nuovi soggetti positivi che si riscontrano ogni giorno (ieri a Fano i positivi erano 319, -54 rispetto a 7 giorni fa, in calo anche le persone in isolamento che restano comunque ben 497). Anche ieri tanta la gente presente nel centro storico senza mascherina, non solo giovani, ma anche adulti e anziani, uomini e donne, senza alcun riguardo per chi passava loro vicino.

