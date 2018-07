Due morti sul lavoro alla Profiglass: â€‹azienda sotto accusa, 5 indagati

di Lorenzo Furlani

FANO - Morire di lavoro alla Profilglass. Per i due tragici infortuni accaduti nel 2017 nell’industria di Bellocchi di Fano, che costarono la vita ai dipendenti Morris Furlani e Rodolfo Cangiotti, la procura della Repubblica mette sotto accusa l’intera organizzazione aziendale, contestando una mancanza strutturale, per scelta e non per colpa, delle prescritte misure di sicurezza. In pratica, nelle forme del diritto penale, viene rivolta alla Profilglass l’accusa di aver sacrificato la sicurezza dei lavoratori all’obiettivo del profitto aziendale.Cinque sono gli indagati, compresi due enti aziendali: la figura centrale è quella di Giancarlo Paci, legale rappresentante del colosso della lavorazione dell’alluminio che conta più di 800 dipendenti; implicati due romeni, l’imprenditore Eugen Aurel Dumitru Cetateanu e il dipendente Marius Dumitru Puncioi, che era alla guida del muletto, coinvolti nel secondo infortunio mortale; chiamate in causa per illecito amministrativo l’azienda Profilglass spa e l’impresa romena Gindor Serv srl.