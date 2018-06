E' morta la sommelier Sara Bracci â€‹dopo l'incidente e 30 mesi di coma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FANO Un altro terribile lutto investe Fano che in questi due anni e mezzo aveva sperato di rivedere il dolce sorriso di Sara. Invece, nel pomeriggio di ieri nell’ospedale di Fano, Sara Bracci, ambasciatrice territoriale di enogastronomia e compagna del presidente della delegazione Raffaele Papi, in coma dal 9 dicembre 2015 dopo un incidente stradale, si è spenta per sempre, circondata dall’affetto dei suoi cari.Negli ultimi mesi era stata ricoverata in un centro specializzato a Innsbruck, in Austria, considerato all’avanguardia nella riabilitazione neuro-motoria, per cercare di capire se sarebbe stato possibile che Sara potesse almeno riprendere a comunicare. Ma purtroppo, l’esperienza nella clinica austriaca, che comportava anche una spesa di 1000 euro al giorno, non ha dato alcun frutto e da qualche giorno Sara era tornata nella sua Fano.