FANO Al terzo tentativo la variante che consente la realizzazione del monastero Trappista a Monte Giove è stata approvata dal consiglio comunale. La delibera illustrata dal vice sindaco Cristian Fanesi ha ricevuto il voto favorevole di 10 consiglieri, mentre 9 si sono astenuti e 4 hanno espresso un voto contrario.

APPROFONDIMENTI COSA SUCCEDE Fano, a Monte Giove trovati fosse e vasi: c’era già un convento mille anni fa IL DIBATTITO Il monastero dei trappisti a Fano, il deputato Baldelli (FdI): «Formidabile opportunità culturale e anche turistica»



Il voto

Ad opporsi fino all’ultimo sono stati la consigliera di InComune Carla Luzi e il gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, formato da Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana, mentre i partiti di centrodestra, la Lega e Fratelli d’Italia, con qualche inserimento degli irriducibili all’interno del Pd e delle liste civiche, si sono astenuti. Non è stato un percorso facile quello di questa variante che si riferisce a una richiesta avanzata dai monaci Trappisti della casa madre di Frattocchie, nel Comune di Marino in provincia di Roma, nel 2014. Sin da allora la giunta era stata favorevole ad accoglierla, come in passato altre amministrazioni comunali avevano accolto le richieste delle Benedettine di trasferirsi a Monte Giove e delle Carmelitane di lasciare il convento di via Gabrielli e spostarsi sulla collina di Sant’Andrea in Villis.

L’integrità dell’ambiente

I conventi, specie quelli di clausura, sopravvivono a fatica nel trambusto di un pieno contesto urbano. In questi ultimi tempi però sono insorti gli ambientalisti che, frati o non frati, hanno difeso strenuamente l’integrità ambientale di Monte Giove. Addirittura l’altra sera si è temuto per un momento che lo strenuo tentativo della giunta naufragasse, quando un emendamento presentato da Agnese Giacomoni del Pd, è stato bocciato.

Era un emendamento che contestualmente proponeva una nuova variante tesa ad escludere da Monte Giove e Prelato qualsiasi altra attività edilizia che negli edifici esistenti non prevedesse esclusivamente interventi per civili abitazioni, compresi b&b e affittacamere, attività agricole, strutture religiose di culto e conventuali, con particolare attenzione alla riduzione dell’inquinamento acustico. In questo caso la votazione ha rivelato solo 8 favorevoli rispetto 10 contrari, ma sulla votazione finale il risultato si è ribaltato. Particolarmente soddisfatto della momentanea conclusione di questa vicenda è apparso l’assessore Fanesi, per il quale l’insediamento dei frati Trappisti a Monte Giove costituisce una risorsa per Fano e per tutto il suo circondario; una risorsa di cultura e di spiritualità; di cui anche l’ambiente finirà per valorizzarsi. Certo è che una mano importante alla approvazione della delibera, l’ha data l’onorevole Antonio Baldelli di Fratelli d’Italia, il quale si era già espresso in favore dei frati trappisti. Appreso il risultato, Baldelli ha dichiarato che alla fine ha prevalso il buon senso.

Il buon senso

«Ho già avuto modo – ha dichiarato – di sostenere che si tratta di una grande opportunità per la città della fortuna: i monaci trappisti sono custodi del territorio, hanno già ristrutturato una casa colonica e le sue pertinenze agricole destinandole a foresteria, oltre ad aver stretto accordi con aziende locali per l’agricoltura. Dietro l’angolo, non marginale, c’è anche il turismo religioso, in un frangente in cui arrivano segnali positivi per Fano e il territorio».