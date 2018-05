Monia uccisa da un malore a 45 anni mentre nuota: donati gli organi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - La salma di Monia Andreani, ricercatrice universitaria di 45 anni stroncata da un malore in mare, sarà riconsegnata alla famiglia oggi pomeriggio e un commiato laico si svolgerà dalle 15 alle 19 nell’obitorio dell’ospedale Santa Croce, a Fano, dove sarà allestita la camera ardente. Dopodomani alle 16, invece, il funerale civile nel cimitero monumentale a Perugia, città natale della giovane donna.Nella mattinata odierna è prevista l’ispezione cadaverica su delega dell’autorità giudiziaria. Questi tempi sono stati determinati dal protrarsi dell’intervento chirurgico per l’espianto degli organi, che si è concluso intorno alle 19 di ieri. La procedura del prelievo è iniziata alle 20.15 di domenica scorsa, sei ore dopo che la morte cerebrale di Andreani era stata accertata dalla commissione medica. L’operazione è stata effettuata da tre diverse equipe, provenienti da Ancona, Padova, Treviso, e nel primo pomeriggio di ieri la struttura sanitaria locale aspettava la comunicazione ufficiale del Centro nazionale trapianti riguardo alla destinazione degli organi. A intervento ancora in corso si sosteneva che l’espianto avrebbe interessato cuore, fegato, reni e tessuti: la donazione è stata autorizzata dai familiari e ha avuto il nullaosta dell’autorità giudiziaria.Monia Andreani aveva accusato un malore intorno al mezzogiorno di sabato scorso, mentre nuotava all’altezza del Circolo velico Sassonia, di cui era socia. La giovane donna ha perso conoscenza ed è rimasta con le vie respiratorie sott’acqua per un paio di minuti: stava annegando, quando una sua amica l’ha raggiunta in mare per soccorrerla. Una volta riportata a terra, Andreani è stata rianimata dai due bagnini della vicina concessione Maurizio, poi dal personale dell’ambulanza, infine dai medici del pronto soccorso, ma la situazione stava precipitando. La Tac ha poi accertato che il malore aveva causato danni ormai irreversibili a causa di una massiva emorragia cerebrale.