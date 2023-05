FANO - “Una città tutta sharing”: è quanto sta predisponendo l’assessora alla mobilità Barbara Brunori che sta rinnovando, incentivandola, una convenzione con una ditta privata che metterà a disposizione dei fanesi e dei turisti una flotta di 200 monopattini e 100 biciclette elettriche.

La soluzione

Ci stiamo inoltrando sulla buona stagione e i mezzi della mobilità dolce appaiono sempre più idonei per gli spostamenti in città dove i parcheggi per le auto non sono sempre facili da trovare. Usando i monopattini e le biciclette elettriche è anche più agevole penetrare in centro storico dove sono in atto le varie zone della Ztl e dove diverse vie sono totalmente interdette al traffico motorizzato. I mezzi saranno a disposizione in diversi luoghi della città, sia in zona mare che nella fascia circostante le mura in punti di rilevanza strategica, non esclusa la periferia; anzi quest’anno l’assessorato alla mobilità mostra un auspiccata attenzione per il collegamento Fano – Pesaro, città quest’ultima che utilizza lo stesso gestore e quindi i mezzi sono intercambiabili. I costi non sono a carico del Comune, ma della ditta proprietaria dei veicoli che applicherà tariffe agevolate con forme di abbonamento particolarmente convenienti, con una attenzione particolare rivolta ai giovani.

Fondi regionali



«A questo proposito – ha messo in evidenza l’assessora Brunori – esistono anche dei Fondi della Regione Marche, di provenienza ministeriale, che vengono finalizzati a sostenere la mobilità dolce. Si tratta di fondi che collegano i monopattini e le biciclette elettriche al trasporto pubblico locale. Chi infatti, si trova nella necessità di utilizzare il mezzo pubblico e sarà in possesso di un abbonamento per i mezzi a due ruote potrà usufruire di uno sconto molto importante sul biglietto dell’autobus.

Indubbi gli effetti positivi sulla diminuzione delle auto in circolazione e soprattutto sulla salubrità dell’aria. Grazie al prime esperimento attuato lo scorso anno, da fine agosto a dicembre – ha aggiunto l’assessora – si sono registrare 8.818 corse per una percorrenza di 14.390 km da parte di 1.700 utenti univoci». Intanto domani sulla cave di lungomare Simonetti dalle 16 alle 17.30 verranno messe a disposizione gratuitamente del pubblico biciclette elettriche e monopattini per avvicinare ancora di più l’utenza al loro utilizzo e verranno regalati dei caschetti. Il tutto è associato a un considerevole intervento sulle ciclovie che dovrebbe contribuire strutturalmente a rendere più sicura la viabilità ciclabile. Proprio ieri è stato pubblicato il bando della ciclovia di Bellocchi che collegherà anche il nuove centro natatorio, il parco urbano dell’aeroporto al centro storico, collegandosi tra l’altro con la ciclovia del Metauro.



Il percorso



Si tratta di un percorso protetto di 900 metri che si collegherà con un altro tratto di 920 metri realizzato, a scomputo degli oneri, dalla ditta che in zona sta realizzando un distributore di carburante. La nuova pista, larga 4,70 metri, fiancheggerà la strada dalla parte del verde in zona aeroporto, in un percorso particolarmente protetto dal traffico motorizzato che scorre a pochi metri a forte velocità.