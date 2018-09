Mistero sull'uomo straziato dal treno Ma c'è uno scomparso

di Osvaldo Scatassi

FANO - Un fanese di 52 anni, residente nella zona di viale Italia, è irrintracciabile e si fa strada l’ipotesi che sia proprio lui l’uomoin transito per la stazione ferroviaria. Ieri mattina non si è presentato sul posto di lavoro e i colleghi hanno subito segnalato la sua assenza.Risulta che la polizia abbia effettuato un sopralluogo nel suo appartamento, nel quartiere Poderino, e che abbia trovato il portone d’ingresso già aperto. Nessuno era all’interno e nessuno è rientrato, almeno fino al tardo pomeriggio di ieri. Nel frattempo nell’obitorio dell’ospedale Santa Croce di Fano sono iniziati gli accertamenti per stabilire con sicurezza l’identità di quel corpo, straziato dall’urto con un treno che viaggiava a 180 chilometri orari e che è stato ritrovato nel vano della motrice. È finito lì dentro dopo avere sfondato la carrozzeria della locomotiva.