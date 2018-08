Il mini tsunami colpisce ancora: tre onde anomale ribaltano i bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - L’onda anomala ha colpito ancora a Sassonia, con una certa violenza, rovesciando alcune persone che passeggiavano in riva al mare. Sempre alla stessa ora, intorno alle 10,30, come. «Un paio di bagnanti sono ricorsi alla nostra infermeria per farsi disinfettare delle abrasioni», spiegava Matteo Renzi, il titolare della concessione bagni Carlo a Fano. Nuovo episodio inspiegabile, almeno per il momento, ieri intorno alle 10.30. Entrambe le persone sono state sbilanciate dalla spinta di tre onde improvvise e successive, in condizioni di mare calmo, cadendo sulla ghiaia della spiaggia. Niente di grave, solo qualche graffio, ma di sicuro non fa piacere essere sbatacchiati in quel modo, durante una passeggiata di salute in mezzo metro d’acqua.