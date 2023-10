FANO Nel campionato del turismo Fano batte le Marche. Nei primi otto mesi dell’anno +2,1% di arrivi contro il -0,8% in regione, mentre la flessione delle presenze è circoscritta al 3,8% quando nelle Marche tocca il -4,2%. Anche la media di permanenza (5,35%) attizza la soddisfazione con cui l’assessore al Turismo Lucarelli, affiancato dal dirigente di settore Pucci, che in Regione ha operato fino a pochi mesi fa, declina i dati gennaio-agosto, da filtrare attraverso il temine di comparazione «che è un 2022 post-Covid dalle performance particolari».

Le anomalie

Anomala anche l’estate 2023, dove ad un giugno da profondo rosso per effetto degli echi dell’alluvione hanno fatto seguito un luglio ed un agosto incoraggianti. Condensando l’analisi sui 3 mesi clou, alla fine arrivi in calo dell’1,7% e presenze dello 0,2%. A fare festa soprattutto i titolari delle strutture extra-alberghiere «che continuano ad aumentare di numero, evidenziando di riflesso la necessità di attrarre investimenti sul comparto alberghiero» osserva Lucarelli. Incassato negli 8 mesi un +5,4% di arrivi e un +1,8% di presenze, mentre negli hotel tengono gli arrivi (-0,2%) ma crollano le presenze (-13,2%). Continuano invece ad essere Lombardia, Emilia-Romagna ed Umbria i bacini privilegiati del turismo nazionale estivo, ma se dalle prime due il flusso è stabile, quello umbro fa segnare un calo intorno al 10%. Chiamata in causa la difficoltà nei collegamenti viari legata ai lavori sulla Contessa, mentre proprio il miglioramento nei collegamenti, stavolta quelli aerei, ha dato impulso ad un turismo straniero «che rappresenta il mercato su cui concentrarci perché quello con più ampi margini di espansione» ha insistito l’assessore.

Gli europei

In termini assoluti il gettito più consistente continua ad essere quello assicurato da tedeschi e francesi, con incrementi che vanno dal 6,2% di arrivi dalla Germania fino ad addirittura il +21,6 dalla Francia, anche se gli exploit più significativi in percentuale sono quello che si registrano da Polonia (+22,3% di arrivi, +20,2 di presenze) e Norvegia, dove si sfonda il tetto del 30% in più. Non rispecchiata fino in fondo dai dati la presenza degli olandesi «che sono sempre di più. Solo che molti hanno acquistato casa» rileva il presidente di Alberghi consorziati Cecchini. Sicuro che il volo diretto Ancona-Cracovia abbia giocato un ruolo, come quello per Londra documentato dal 47% in più nel flusso dal Regno Unito. Quella una delle due aree in cui si è catalizzata la promozione all’estero, mentre l’altra (la Spagna) non ha ancora prodotto ritorni. «Numeri che testimoniano la bontà di un lavoro corale e di una strategia chiara» annota ancora Lucarelli, con MIrisola di Confesercenti che invitando a non trascurare lo smacco di giugno, esalta il contributo fornito dagli operatori. Quelli dei camping rappresentati da Tarsi, che lamentano invece la cancellazione di Itineris, sono invece invitati da Lucarelli a non farsi distrarre dal particolare.

Basta anarchia

«Occorre mettere definitivamente da parte il Dna anarchico che ha connotato il settore. La Visit Card e la massiccia affluenza alle visite agli scavi di Sant’Agostino rappresentano l’esempio di una filosofia che non sottovaluta l’importanza del turismo balneare, come attestato dai progetti per i waterfront, ma che vuole promuovere un multi-prodotto di cui la Fano culturale e quella gastronomica fanno parte a pieno titolo».