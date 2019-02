Medico del pronto soccorso ​minacciato e aggredito dal parente di una paziente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - È stato aggredito il dirigente del Pronto soccorso del Santa Croce, Giancarlo Titolo. Sul fatto di cronaca stanno indagando i carabinieri di Fano.A raccontare la brutta esperienza è proprio il dottor Titolo, che si appella al buon senso della cittadinanza e di chi si rivolge ai nostri Pronto soccorso. Racconta sereno senza entrare nei dettagli. «Sono stato prima minacciato, poi aggredito fisicamente da un signore che si è qualificato come parente di una donna arrivata in Pronto soccorso nella stessa giornata – racconta il responsabile del presidio – non ho avuto neppure il tempo di rendermi conto di che cosa stesse accadendo, tanto è stata inaspettata la sua reazione. L’uomo si è avvicinato e subito ha alzato i toni. Non voleva che la signora rimanesse in osservazione e così ha iniziato prima a inveire, poi a minacciarmi. L’uomo ha reagito spintonandomi con violenza contro la porta e io sono caduto a terra. Ho subito un urto piuttosto violento alla spalla sinistra, di cui ancora porto l’ematoma».