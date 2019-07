In arrivo maxi cartelle dall'Inps: i piccoli pescatori insorgono

di Massimo Foghetti

FANO - Un’altra tegola si sta per abbattere sul mondo della pesca fanese. Non bastavano le norme sempre più restrittive emanate dalla Unione Europea, con rilevante calo di redditività per le imprese del settore; non bastavano nemmeno le difficoltà di navigazione che ancora oggi si incontrano all’interno del porto di Fano, a causa dell’interramento. E non bastava nemmeno la progressiva scomparsa delle barche praticanti la pesca d’altura, decimate dalla convenienza del disarmo e dalla necessità di frequentare altri porti.Ora ci si mette anche l’Inps, secondo le rimostranze della marineria, con l’invio di cartelle esattoriali, particolarmente penalizzanti.Questa volta è stato preso di mira il settore della piccola pesca, quel settore cioè costituito dalle barche di stazza inferiore alle 10 tonnellate che praticano la pesca entro le 3 miglia e quindi possono far rientro in porto con frequenza giornaliera.