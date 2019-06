Distrutta l'auto del candidato alle comunali e gestore di un gruppo Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Somiglia più a un dispetto che ad un furto: “massacrata” l’auto di Gianluca Cespuglio, personaggio noto a molti fanesi, in quanto gestisce il sito di Facebook “la Fano che mi piace e non mi piace”, appartiene a un gruppo di volontariato che si dedica alla pulizia delle spiagge, ha fondato l’associazione la Fano dei Quartieri e ultimamente si è presentato candidato al Consiglio Comunale nella lista Civica Noi Città, a sostegno del sindco in carica Massimo Seri (centrosinistra), che domenica affronterà nel ballottaggio Lucia Tarsi (centrodestra) . Il grande parcheggio del foro Boario continua a essere un luogo a rischio per le sue frequentazioni equivoche specie di notte. Questa volta è stato preso di mira Gianluca CespuglioLa sua auto, una multipla parcheggiata al Foro Boario, ieri mattina è stata trovata senza sportelli e senza cofano. Un furto o un atto di vandalismo? Sull’episodio indagano i carabinieri, ai quali è stata presentata regolare denuncia. Non vengono ignorate, in questo caso, le minacce ricevute in passato da Cespuglio in seguito ad alcune espulsioni dalla pagina Facebook.