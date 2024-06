FANO «Gli ultimi a presentarci ma i primi ad avere completato e depositato la lista». La rivendicazione è di Marta Ruggeri, che nella veste di coordinatrice provinciale dei Cinque Stelle mostra tutto l’orgoglio di chi «non ha raccolto candidati in strada ma anzi ha dovuto dire dei “no” a chi avrebbe voluto esserci. Alcuni hanno trovato posto nella componente civica della coalizione».

Il cammino

Ripercorso nella circostanza il cammino «iniziato nel gennaio 2023» che ha portato alla costruzione di uno schieramento «che ha condiviso la candidatura a sindaco di Stefano Marchegiani, di cui andiamo fieri perché incarna la continuità nella discontinuità che cercavamo». Non si rimugina oltre sul fallimento del campo largo («una parte della maggioranza di centrosinistra non ha voluto starci» sintetizza la Ruggeri») perché l’attenzione è ora focalizzata su una campagna elettorale «in cui abbiamo voluto far passare un messaggio di qualità» osserva Francesco Panaroni, che a seguito anche della rinuncia del capogruppo uscente Tommaso Mazzanti, ormai stabilmente a Roma per lavoro («mancherà tanto e non solo a noi» sostengono in coro i pentastellati, sottolineandone competenza e scrupolo), guida la lista insieme all’altro consigliere comunale Giovanni Fontana, con il quale pone l’accento sul tema dell’impiantistica sportiva «intesa a 360 gradi. Il palasport, che altri tornano a promettere prefigurando percorsi che non ci piacciono, ma anche tutto il resto». Da Fontana anche l’idea di sensibilizzare Enac per ottenere la disponibilità di una parte del campo d’aviazione «in cui realizzare il nostro campo volo» e più estesamente quella di «condividere con la cittadinanza il piano delle opere pubbliche». Spazio poi alle donne. Matilde Bernabucci, diciottenne da settembre, è la più giovane («sto imparando tanto. E in Stefano Marchegiani ho trovato una persona di cui fidarsi»), mentre Annamaria Gaudino dà voce all’esigenza «di creare anche a Fano uno sportello anti-violenza». Sul terreno del sociale è Giacomo Furlani ad evocare «una visione sistemica» che si dedichi all’edificazione di ponti «fra mondi e generazioni diversi», dando prova di un’attenzione reale ai bisogni del cittadino, che si parli di anziani, in particolare «quelli che non possono recarsi nei circoli e per i quali c’è solo la famiglia», delle stesse famiglie o di quartieri «in cui far andare gli assistenti sociali». Sulla necessità di dare impulso alla digitalizzazione degli uffici comunali incalza Giovanni Frattini, mentre sulla sanità è Federico Tinello a non fare sconti al centrodestra «che fa solo propaganda elettorale. Per noi invece parlano gli atti».

La squadra

Questi i componenti della lista: Giovanni Fontana, Francesco Panaroni, Mauro Arcangeloni, Alessandro Belogi, Marzia Belogi, Matilde Bernabucci, Giuseppina Brintazzoli, Massimo Ceresani, Maria Concetta Coppola, Luciana Dattolo, Salvatore Esposito, Marco Fazzini, Stefania Delfino, Giovanni Frattini, Giacomo Furlani, Annamaria Gaudino, Roberta Giovanelli, Michele Lunghetti, Antonio Monaldi, Susanna Pusineri, Cristina Quaglia, Andrea Serafini, Federico Tinello, Nadia Tonucci.