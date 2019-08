«Ci manda il suo medico» ma poi ripuliscono la casa dell'anziana

di Massimo Foghetti

FANO Si sono finte due inviate dal medico di famiglia, ma in realtà erano due ladre, particolarmente esperte nel riscuotere e poi tradire la fiducia della gente, in modo particolare delle persone anziane, sempre più propense a dare credibilità a coloro che si presentano in modo affabile e gentile. Ben vestite e particolarmente loquaci, pronte a cogliere ogni spunto (per poi usarlo a loro favore) che la vittima inconsapevolmente forniva, si sono presentate a una signora anziana che risiede in viale Adriatico.Con la scusa di effettuare un controllo sono riuscite a farsi ricevere in casa e parlando con la proprietaria sono riuscite a capire che questa soffriva di mal di schiena. Indovinando l’argomento che poteva essere oggetto di conversazione, sempre spacciandosi come fiduciarie del medico di base, una delle due ha intrattenuto a lungo la padrona di casa, monopolizzandone l’attenzione, il che ha consentito la complice di assentarsi e di rovistare negli altri locali, finché non ha trovato tutto il denaro contante che l’anziana possedeva.