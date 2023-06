Tromba d'aria spazza il litorale all'alba: paura a Fano. Guarda il video dei pescatori

FANO - Per fortuna, al momento, sembra più lo scalpore sui social network che il danno. Ma ha comunque creato un certo scalpore una tromba d'aria che ha spazzato la costa fanese questa mattina all'alba. Erano da poco passate le 5, infatti, quando la foto ed i video hanno cominciato a fare capolino sui social network: protagonista sempre lei, l'imponente tromba d'aria che si è alzata in mare a pochi metri dalla riva a Fano.

Al momento, per fortuna, non sono stati segnlati danni.

E si dovrebbe trattare di uno degli ultimi colpi di coda del maltempo che ha martoriato questa prima metà di giugno con ben dieci allerte meteo per temporali. Dai prossimi giorni, infatti, dovrebbe prendere piede l'anticiclone africano per porterà, seppur con un mese in ritardo rispetto al 2022, l'estate, quella vera.

Ecco il video della tromba d'aria segnalata all'alba a Fano dopo il temporale della notte. Il fenomeno si è sviluppato al largo, la ripresa è stata registrata da una vongolaia. L'ufficio circondariale marittimo di Fano comunica di non aver ricevuto richieste di aiuto dalle imbarcazioni. Né danni sono stati segnalati ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Solo spavento, dunque, per i pescatori e apprensione per chi ha registrato il fenomeno sulla costa, rilanciando foto e video sui social.