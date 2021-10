Bomba d'acqua, sottopassi impraticabili, strade allagate. Decine di interventi dei vigili del fuoco

FANO - Bomba d'acqua su Fano nel primo pomeriggio con i sottopassi allagati che hanno isolato centro e la zona mare. La zona del Lido è quella che ha risentito maggiormente della notevole quantità di pioggia che si è concentrata in poco tempo su Fano. Allagata la strada di collegamento tra statale 16 e piazzale Amendola, impraticabile il sottopasso. Disagi anche in periferia. In corso gli interventi dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA