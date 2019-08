Malessere dopo il bagno al mare: â€‹bimbo finisce in ospedale per un batterio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Bimbo di 4 anni ricoverato al Salesi. I medici vogliono vederci chiaro e la mamma residente nell’entroterra fanese chiede ora quali possono essere i motivi scatenanti di uno stato di malessere che si è acuito all’improvviso. «I medici – dichiara la giovane mamma – mi hanno detto che si tratta di un caso da escherichia coli. Il bimbo è ricoverato da mercoledì 7 agosto ma già dal venerdì della settimana precedente aveva febbre. Non molto alta ma comunque era arrivata a 38,2 e i giorni successivi il bimbo non faceva altro che andare dal letto al bagno. Alla fine lo abbiamo dovuto portare al pronto soccorso e da lì in ambulanza è stato trasferito al Salesi».Il timore dei familiari è che il batterio possa essere stato contratto durante uno dei bagni al mare, sulla costa fanese, dove il piccolo era stato portato insieme alla sorella di 7 anni, che si è immersa in acqua senza però manifestare analoghi sintomi da infezione batterica. Indenni anche gli altri componenti del nucleo familiare presente in spiaggia. Insomma, il collegamento ad oggi è tutto da provare. «I medici – aggiunge la mamma – hanno richiesto un ulteriore approfondimento e attendiamo altre analisi che arriveranno da un centro specializzato di Roma. Al mare siamo andati a Ponte Sasso per due giorni consecutivi»