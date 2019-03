Maioliche e ossa di animali nei cunicoli riemersi e inesplorati da 600 anni

di Massimo Foghetti

FANO - Ieri mattina al Pincio si respirava un’aria ricca di emozioni. Per la prima volta dopo 600 anni degli uomini sarebbero scesi di nuovo nel cunicolo costruito in epoca malatestiana a difesa di Porta Maggiore e delle mura della città. La galleria sotterranea è stata scoperta durante le indagini archeologiche commissionate dal Comune di Fano in occasione dei lavori di riqualificazione di tutta l’area tra il bastione del Nuti e l’arco d’Augusto.