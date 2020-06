Si è spento Hermes Valentini, addio al decano dei carristi del Carnevale

FANO - E’ deceduto ieri il più anziano dei carristi del Carnevale di Fano, il maestro, un artista. Hermes Valentini – Hermes con l’acca, come precisava sempre lui perché ne nobilitava il nome - se n’è andato alla veneranda età di 94 anni, portando con sé un’indefessa attività artistica che va dalla recitazione, alla scenografia, alla pittura, alla incisione, alla grafica, alla scultura in maiolica e ai carri del carnevale che ancora oggi si considerano i più belli che hanno sfilato al Carnevale di Fano.

Le sue maschere tratte dal carro “Profumo di donna” realizzato nel 1988, sono state poste da Giuseppe Tornatore a emblema del suo film “Stanno tutti bene” con Marcello Mastroianni, del quale alcune scene furono girate tra Fano e Pesaro.



Ricchi di figure, sorprendenti nella modellazione, ammirati per i colori e significativi per i soggetti scelti, i carri di Valentini hanno fatto scuola per tanti giovani che hanno voluto ripercorrere le sue orme. Del resto lui era anche un vero maestro che iniziò la sua azione didattica come supplente nelle scuole elementari Corridoni, per passare poi alla Santa Rita del porto e alle scuole di Monte Pietracuta nel Comune di San Leo. A Fano o lontano dalla sua città, Valentini riuscì sempre a ricavare il meglio dai suoi alunni guidandoli alla ricerca e allo studio del bello, non senza un pizzico di ironia, quella dote che diede sempre un sapido sapore alle sue opere.

«Sempre cortese, civilissimo e gentile – scrisse di lui Alberto Berardi, un’altra colonna del carnevale di Fano che se n’è andato recentemente, nella presentazione di un libro redatto da Silvano Clappis e Raffaella Manna – ha avuto molti riconoscimenti, ma non tutti quelli a cui avrebbe avuto diritto, perché si potrebbe dire che Valentini ha scritto buona parte della storia moderna del Carnevale». Tra l’altro, fu tra i fondatori del Lions Club di Fano, ma fu soprattutto un amante della sua città. Il funerale di Valentini si terrà domani, alle 10.30, nella parrocchia San Paolo Apostolo nel quartiere Vallato.

