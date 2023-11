FANO «I primi segnali dell’avvicinarsi della mia “sera” si sono evidenziati con la cessazione dell’attività lavorativa. Ho vissuto questo cambiamento profondo come una liberazione dagli obblighi che erano tanti e soffocanti. Non era, però, in discussione il bellissimo “essere stato architetto”. La vecchiaia è stata per me una ri-nascita, ho potuto recuperare il mio essere Gianni». Scriveva queste parole sul suo profilo Facebook il 22 luglio scorso Gianni Lamedica, sentendo evidentemente prossima la sua fine che si è verificata nella giornata di ieri all’età di 88 anni.

APPROFONDIMENTI

Fano perde uno dei suoi personaggi più illustri, un architetto che ha segnato profondamente il suo sviluppo edilizio ed urbanistico, esprimendo dal punto di vista tecnico, ma anche visionario, gli elementi più espressivi della modernità. Laureatosi in architettura a Roma è stato il progettista di importanti edifici pubblici e privati. A lui si devono le chiese di Bellocchi e di Fano due, la nuova sede delle Benedettine sulle pendici di Monte Giove, il restauro della chiesa di San Pietro in Episcopio, il restauro e il riuso urbano di palazzo Baccarini in via Cavour, il progetto di restauro e sistemazione urbana della Rocca Malatestiana.

Progettista cimitero dell'Ulivo

Fu uno dei 3 progettisti del cimitero dell’Ulivo, opera che segnò la sua grande sensibilità verso il rispetto dell’ambiente, operando su una collina vergine, di cui fu salvaguardato il profilo panoramico.



Una struttura concepita come luogo della memoria e di radicamento di una comunità alla sua storia. Suo è il progetto della passeggiata di Sassonia; suo è anche il progetto della zona sportiva della Trave. I suoi disegni non erano solo delle soluzioni architettoniche, alcune anche molto ardite, erano l’espressione di un modo di intendere la vita, di come conciliare il lavoro al tempo libero, di preservare la sicurezza, di come utilizzare razionalmente gli spazi, di come tendere al bello.