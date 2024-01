FANO - Era diverso tempo che era sparito dalla circolazione e la sua mancata presenza si notava, non solo per la mole imponente, ma soprattutto per la sua originalità; una originalità connaturata alla sua indole estroversa e creativa al tempo stesso.

Giancarlo Pucci ci mancherà. E’ deceduto ieri all’età di 87 anni. La notizia l’ha diramata il figlio Ignazio, dirigente nel settore Turismo per lungo tempo in Provincia, poi in Regione e ora dirigente del settore Cultura e Servizi Educativi del Comune di Fano. Giancarlo Pucci era un artista senza inibizioni così come deve esserlo colui che opera in un mondo surreale che poi altro non è che un’immagine riflessa, sublimata, di ciò che nella realtà appare reale.

Era nato a Fano nel 1936, dopo gli studi all’Istituto d’arte e la specializzazione all’accademia dell’Arte di Venezia, aveva svolto la sua attività di docente prima all’istituto d’arte di Ancona e poi a quello di Fano. Parallelamente aveva svolto una importante attività artistica aderendo alle varie correnti di avanguardia artistica. Dal 2000 aveva definito la sua arte “duemilista” fondando un vero e proprio movimento ispirato alle avanguardie storiche del secolo scorso. La sua poetica si nutriva continuamente dagli stimoli prodotti dalle provocazioni di movimenti quali: Dadaismo, Futurismo, Surrealismo, mediati da operazioni concettuali che sconfinavano nella Body Art e Fluxus. «Io non faccio l’arte, io sono l’arte» diceva Pucci quando si trasformava in una delle sue composizioni viventi, veri e propri quadri dalle strutture geometriche impossibili. Con i suoi travestimenti stravaganti aveva partecipato ad eventi performativi, a mostre di mail art e poesia visiva in tutta Italia compresa una sezione della biennale di Venezia. Dal 2003 è stato anche membro del gruppo italiano ZeroTre per l’arte effimera. Appresa la notizia della morte il sindaco Massimo Seri ha evidenziato come Pucci sia stato un importante artista della città.

«Cultore dell’arte comportamentale, ha contribuito a valorizzare il nome di Fano in Italia e in Europa. Poliedrico e talentuoso, ha sostenuto il fermento creativo cittadino. Come le sue performance, ha promosso un linguaggio comunicativo diretto e autentico, senza filtri e mediazioni. La sua creatività è stata arte, con la capacità e la facoltà cognitiva della mente di creare e inventare». I funerali si terranno oggi alle ore 15 nella chiesa di San Pio X al Poderino.