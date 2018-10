La città piange il genio e la bontà â€‹di Filippo Tranquilli Una vita per la cultura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Sono rari gli uomini e le donne che sanno esprimere l’anima profonda del luogo in cui nascono, Filippo Tranquilli aveva questo dono. Affabile e buono, istrionico e arguto nelle sue interpretazioni teatrali, se n’è andato a 63 anni in un letto dell’ospedale Santa Croce a Fano, dove l’aveva portato il riacutizzarsi di una malattia che sembrava debellata solo fino a pochi mesi fa. «Sono molto addolorato per la scomparsa di una persona buona e generosa, che ci lascia una forte testimonianza di impegno civile e culturale a favore della nostra città», ha scritto il sindaco Massimo Seri nel messaggio con cui porge alla famiglia Tranquilli «le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale». Filippo Tranquilli abitava nel quartiere della Trave, lascia la moglie, la figlia, le due sorelle e un fratello. Il funerale sarà celebrato domani alle 15 nella chiesa di San Cristoforo in via Roma. La storia di Fano, il teatro e l’opera lirica erano le grandi passioni di Tranquilli, cui più di recente si erano aggiunte delle spassose visite guidate in costumi d’epoca