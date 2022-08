FANO - Si è spento all’età di 86 anni nella notte tra giovedì e venerdì, Astorre Giacomini, figura rilevante all’interno del nostro tessuto sociale. Presidente dell’ente Carnevalesca, socio della Fondazione Carifano è stato anche presidente dell’Artigianato Metaurense nei tempi in cui l’associazione diretta da Alberto Iacucci, svolgeva diversi servizi in favore della piccola impresa e si impegnava in memorabile iniziative sindacali.

Giacomini era legato da un rapporto di stima al sindaco Seri, il quale, appresa la triste notizia, lo ha ricordato, evidenziando i numerosi incontri, nei quali, appena eletto sindaco Astorre si recava nel suo ufficio per confrontarsi. «Stimolanti – ha evidenziato – anche i colloqui telefonici, quando mi cercava per avere informazioni o per affrontare una determinata questione. Fano perde un uomo con una spiccata intelligenza che amava la sua città». Cordoglio è stato espresso con un manifesto anche dall’attuale consiglio dell’Ente Carnevalesca. Dotato di spirito pratico, Astorre era un imprenditore, co-titolare insieme a Nicusanti e Sorcinelli della Gns, una ditta che operava nel settore elettrico. I suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Cristoforo