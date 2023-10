FANO - E’ deceduto il “guru” del turismo fanese, un maestro di come fare promozione, un uomo pragmatico che senza ricorrere a grandi strategie, faceva della sua personalità, del suo carisma, un prodigioso mezzo di comunicazione. E’ morto alla veneranda età di 98 anni Giuseppe Colomboni, fondatore della cooperativa Alberghi consorziati.

Così lo ricorda il direttore provinciale della Confcommercio Amerigo Varotti: «Colomboni è stato per anni presidente della nostra associazione albergatori di Fano – Torrette - Marotta, vice presidente dell’unione provinciale albergatori (oggi Federalberghi) e dirigente della Confcommercio. Un uomo, un imprenditore, con il quale abbiamo condiviso tante battaglie perché lui era sempre in prima linea, impegnato e deciso, a fianco degli imprenditori del turismo per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio. Giuseppe, anzi per me Peppe, era un amico, un prezioso consigliere, un imprenditore di successo, capostipite di una famiglia di imprenditori turistici a cui va la nostra e mia solidarietà. Tra pochi giorni, il 23 ottobre, avrebbe festeggiato 98 anni. Ci, mi, mancherà tantissimo. Un abbraccio a tutti i familiari: a Emanuele, Anna, al genero Giorgio ed alla nipote Elisa nostri dirigenti».

Un commosso ricordo è stato espresso anche da Luciano Cecchini, l’attuale presidente della cooperativa. «Colomboni – ha evidenziato – è stato uno dei primi imprenditori che uscendo dal suo guscio ha capito cosa voleva dire fare squadra e agire tutti insieme per il bene comune. Di per sé era un personaggio imprevedibile, con le sue battute, le sue polemiche, la sua bonomia. Si deve a persone lungimiranti come lui se il turismo fanese è decollato».



Giuseppe Colomboni era stato anche consigliere comunale, proprietario di 2 alberghi: l’Imperial di Ponte Sasso e l’Internazionale di Torrette, su cui aveva fatto grossi investimenti. Aveva operato tanto anche per il rilancio di queste due frazioni, legate entrambe da una comune vocazione turistica. Il funerale domani alle 15 nella chiesa di San Giovanni a Marotta.