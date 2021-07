Marche fortunate nella lotteria degli scontrini: vinto un premio da 100mila euro. Ecco dove

FANO - Marche fortunate anche alla lotteria degli scontrini: un ignoto consumatore di Fano ha infatti effettuato un acquisto che gli è valso la bellezza di 100mila euro con la vincita di uno dei premi mensili. Altri premi da 100mila in Emilia Romagna, a Forlì (FC), in Sardegna, a Cagliari, e in Calabria con Crotone baciata dalla fortuna. Le estrazioni mensili hanno preso il via giovedì 11 marzo e sono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente: giovedì 12 agosto, giovedì 9 settembre, giovedì 14 ottobre, giovedì 11 novembre, giovedì 9 dicembre.

