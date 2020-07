Tragedia sfiorata: va a letto con la sigaretta e innesca un incendio. Salvo uomo di 39 anni

FANO - Tragedia sfiorata a Fano, dove un uomo di 39 anni è andato a letto con un sigaretta e scatendando un incendio, ma per fortuna non si è andati oltre un grosso spavento.

E' successo questa mattina in un appartamento nella zona dell'ospedale Santa Croce: immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco che sono riusciti a limitare le fiamme nella camera da letto e poi ad avere ragione dell'incendio. Incneriti il letto ed alcuni mobili, ma per fortuna nessuna conseguenza per il proprietario.