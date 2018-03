Latitante per tentato omicidio atteso sotto casa di un parente: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – In tre, due uomini e una donna, erano ricercati a Ravenna per un tentato omicidio dopo aver sferrato alcune coltellate ad un uomo fuori da un locale nel gennaio scorso. Uno dei tre è stato arrestato dai carabinieri di Ravenna a Napoli, gli stessi militari avevano trovato anche la donna in un bar di Calcinelli di Saltara nei giorni scorsiIl terzo, albanese anche lui, è stato preso a Fano. Era l’ultimo fuggitivo dei tre accusati di un delitto a Ravenna. In tale contesto, essendo emersi elementi tali da far ritenere che il fuggiasco potesse aver trovato rifugio presso l’abitazione fanese di una parente, veniva predisposto un servizio di appostamento.La mattina del 29 marzo scorso, alle ore 06.30, il personale appostato notava il ricercato sopraggiungere nei pressi dell’abitazione, quindi salire al posto di guida di un’autovettura Fiat Panda, poi risultata rubata il 27 sera in Calcinelli e partire. Ne scaturiva un pedinamento finalizzato ad individuare il punto più adatto ove procedere in sicurezza al fermo del mezzo, in considerazione del fatto che il soggetto risultava essere pericoloso e non nuovo ad episodi di fuga rocamboleschi. Percorso un tratto di strada verso l’entroterra fanese, ritenendo che oramai vi fossero le condizioni idonee per l’intervento, gli operatori del Commissariato di P.S. e dei Carabinieri procedevano al fermo. All’uomo, una volta tratto in arresto, venivano contestati i reati di ricettazione dell’autovettura Fiat Panda, rientro illegale nel Territorio Nazionale, resistenza e lesioni. Lo stesso veniva anche denunciato per guida senza patente perché mai conseguita. Successivamente il personale dell’Arma dei Carabinieri provvedeva a notificargli il provvedimento di fermo per il tentato omicidio avvenuto a gennaio.