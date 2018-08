Il ladro senza cuore ruba la bicicletta storica di Don Achille

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Una bicicletta rubata non fa più notizia. Fa notizia e fa anche tristezza che sia stata rubata anche quella che apparteneva a don Achille, il prete buono ancora oggi nel cuore di tanti fanesi. A conservarla dopo averla restaurata era Augusto Sanchioni, nipote del sacerdote e direttore di Anestesia, rianimazione e terapia del dolore al Santa Croce, oltre che storico capo staff sanitario dell’Alma Juventus Fano.L’aveva presa in carico subito dopo la morte dello zio assieme ad altri oggetti simbolici, come gli occhiali e la borsa, e la custodiva in un angolo del giardino della sua abitazione in via de’ Gabrielli da dove è sparita l’altro pomeriggio. Approfittando del cancello lasciato aperto per consentire ad una squadra di muratori di compiere lavori di manutenzione, qualcuno deve essersi introdotto e impossessato del mezzo, il cui valore economico non è minimamente paragonabile a quello affettivo. Si tratta infatti di un vecchio modello da donna Gregoris, di colore arancione spento con un sellino grigio scuro, che ben difficilmente troverà mercato e che magari chi se n’è appropriato potrebbe anche aver abbandonato da qualche parte, dopo averla utilizzata per raggiungere la destinazione desiderata.