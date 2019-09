Ladri in casa dell'ex assessore, ​ma la punta del trapano si spezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Hanno provato ad entrare nell’abitazione dell’ex consigliere e assessore comunale, principale esponente dell’Udc di Fano, Davide Delvecchio, ma non ci sono riusciti. Sul posto hanno lasciato la punta del trapano spezzata, con la quale hanno tentato di smurare una grata in ferro che tutela l’accesso nella casa all’interno di un portichetto sul retro dell’edificio che si trova nella periferia di Carrara.Si tratta di alcuni malviventi che da qualche tempo imperversano nella zona e che, per compiere i loro furti, agiscono prevalentemente di sabato sera o nei giorni prefestivi, quando le loro vittime, attentamente controllate, escono per cenare. Questa volta non sono riusciti a mettere in atto il loro piano, perché la grata che tutela l’accesso al salotto di Davide Delvecchio, pur segnata dai reiterati tentativi di manomissione, ha resistito e la punta del trapano si è rotta. Forse l’avvicinarsi di un vicino di casa ha consigliato gli estranei di non continuare oltre, quindi hanno abbandonato la scena del reato.