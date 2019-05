Ladri arrestati in flagrante: nella banca c'è anche un minorenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Furti, scattano arresti. Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri hanno bloccato in flagranza delle persone contestando loro delle accuse per reati contro il patrimonio. Sono scattati degli arresti e maggiori particolari saranno resi noti dopo la convalida attesa per la giornata odierna. Tra le persone fermate anche un minore la cui presenza è stata segnalata alla competente procura dei minori.