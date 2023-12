FANO Tra i tanti cantieri che sono stati attivati in città, uno manca, seppure anche questo rientra negli impegni presi dall’Amministrazione Comunale: quello che avrebbe dovuto rendere più sicuro il transito dei pedoni lungo viale Dante Alighieri con la realizzazione del marciapiede naturale conclusione del progetto che ha ristretto la carreggiata per la pista ciclabile. Lo attendono da mesi i residenti, mentre il camminamento riservato ai pedoni sul lato monte della via, tra la pista ciclabile e la facciata delle abitazioni è diventato più insicuro e pieno di ostacoli. Che cosa è accaduto?

Il percorso invaso

«E’ accaduto – ha rilevato l’avvocato Antonio Seclì a nome di un gruppo di residenti – che il percorso pedonale si è riempito di cassonetti talmente ingombranti che costringono i pedoni a spostarsi sulla pista ciclabile se non sulla carreggiata con il pericolo di essere investiti da un veicolo che procede a forte velocità. Ai cassonetti si sono poi aggiunte le auto che, nonostante il divieto di parcheggio, sempre più numerose invadono il percorso protetto. In realtà, anche se lo è, nulla evidenzia che quello sia un percorso pedonale: non è stato infatti realizzato il marciapiede e non un fondo che quanto meno agevoli il transito di chi cammina a piedi, il che costituisce una forte tentazione per chi cerca un parcheggio e in zona non lo trova. Non si vorrebbe che si ricorresse ai ripari dopo che un pedone avesse avutola brutta avventura di venire investito da un veicolo».Occorre non dimenticare a questo riguardo che viale Dante Alighieri costituisce un itinerario obbligato per decine di camion pesanti al giorno che collegano la zona industriale del porto. In seguito alle ripetute richieste dei residenti, l’Amministrazione Comunale aveva replicato che avrebbe provveduto a sistemare il percorso pedonale, facendo riferimento a un bando regionale che avrebbe messo a disposizione le necessarie risorse. Dato che questo contributo era atteso, sarebbe stato inutile, era stato detto, impiegare soldi del Comune. Il fatto è che siamo a dicembre e nulla si muove e i residenti sono sempre più arrabbiati. Addirittura la sistemazione del percorso pedonale, viene avvertita di più della perdita dei parcheggi, nonostante che anche a questo riguardo non sia stata rispettata la promessa di individuarne lo stesso numero in una zona nei pressi.

Riscontri mancati

«Ho provato ad avere nuovi contatti – ha sottolineato Seclì – ho scritto al sindaco, all’assessore ai Lavori Pubblici, ricordano il precedente incontro effettuato nel mese di marzo con la presenza di tenere aggiornati i residenti, ma da allora non abbiamo saputo più niente. Notizie informali mi dicono che se ne riparlerà la prossima estate, se così fosse mi auguro almeno che l’argomento sia posto all’attenzione della campagna elettorale».