Fano, investita da un'anziana mentre attraversa la strada: una 60enne finisce all'ospedale

FANO- E' stata trasportata all'ospedale con un codice giallo una donna di 64 anni nata a Fano investita mentre era intenta ad attraversare la strada all'incrocio tra via Tomassoni e via della Giustizia.

La dinamica

L'impatto è avvenuto alle 12.40 di oggi - 21 novembre - a causa di una Ford Ecosport condotta da una donna di 71 anni. Nel fare manovra l'anziana non si è accorta dell'attraversamento creando l'incidente. Sul posto il 118.