La primavera che non t'aspetti tra Natale e Capodanno: al Lido c'è anche chi si tuffa in mare

FANO - No, non siamo a luglio, ma il 30 dicembre. E no, non ci troviamo di fronte al tradizionale bagno del primo dell'anno, quando alcuni temerari sfidano il freddo per gettarsi in mare.

Eppure, qualcuno oggi si è tuffato, ma non si è trattato di un'impresa, ma di un conseguenza nella "primavera" fuori stagione. È certo inusuale che nel mese di dicembre si registri una temperatura di 18 gradi. Oggi alcune bagnanti, grazie al caldo anomalo, hanno pensato bene di fare una nuotata nelle acque prospicienti la spiaggia del Lido di Fano.