L'intonaco si stacca dalll'edificio: i calcinacci caduti sfiorano i passanti

FANO - Poteva accadere una disgrazia, ma il destino questa volta è stato benigno: tutto è accaduto, infatti, senza che nessuna persona riportasse alcun danno, ma la paura, aumentata dal fragore, è stata tanta. Ieri mattina una importante porzione dell’intonaco che riveste il palazzo antistante il centro direzionale e commerciale di via Roma, staccatosi improvvisamente dal muro, è caduto nell’ingresso sottostante dove abitualmente c’è un via via di persone. Il palazzo, infatti, è alto 5 piani soprastanti quello che si trova al livello del terreno e alloggia diversi condomini; sul piano strada inoltre vi sono alcuni locali, occupati in gran parte dalla sede di una compagnia di assicurazioni. La porta principale che dà accesso agli appartamenti si trova proprio nella traiettoria dei calcinacci che sono caduti dal rivestimento superiore. Si tratta mattonelle che cadendo a pioggia si sono sbriciolate su una vasta porzione dell’area antistante il palazzo.