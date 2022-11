FANO - La frittata è fatta: ieri il sindaco Massimo Seri ha reso noto che la proroga richiesta dalla Regione Marche al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per dilazionare la scadenza dell’utilizzo dei 20 milioni di euro per il completamento dell’interquartieri non è stata accolta.

Gioiscono gli ambientalisti e gli abitanti di Gimarra che si sono sempre opposti a un progetto che ledeva l’integrità ambientale delle colline che circondano Fano e d’altra parte non possono nascondere la loro delusione coloro i quali riteneva no che con il completamento dell’arteria si potesse dare una buona soluzione alla ripartizione del traffico cittadino, specie di quello d’attraversamento che ancora oggi lambisce le mura del centro storico. Il mancato accoglimento della istanza fa riferimento al decreto legge numero 50 dell’anno in corso che non contempla una tale ipotesi di dilazione per i fondi Fsc Infrastrutture 2014 – 2020, pur essendo previste numerose altre deroghe temporali.

Problematiche generali



«E’, oltremodo, evidente che tali problematiche – ha spiegato il sindaco - riguardano l’intero territorio nazionale e pertanto si auspicano iniziative legislative, di concerto con l’Anci, che consentano la concessione di tale proroga, anche in considerazione delle difficoltà operative che le amministrazioni pubbliche hanno avuto nel 2020 per l’emergenza sanitaria e del fatto che opere complesse in zone di vincoli paesaggistici richiedono tempi e cautele adeguati.



Appare, anche, oggettivamente doveroso – ha aggiunto Seri - che la Regione Marche possa provvedere a garantire quanto pattuito, mantenendo inalterata l’opera programmata di comune accordo, mediante operazioni che consentano di sostituire la fonte di finanziamento con reciproca utilità». In questo modo, secondo il sindaco, si potrebbe si preservare complessivamente l’importo garantito dallo Stato secondo un principio di leale collaborazione tra enti locali.



La sollecitazione