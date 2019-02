Insospettabile preso con la cocaina a 68 anni: «Avevo bisogno di soldi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Trovato in possesso di 7 grammi di cocaina, arrestato. L’indagine è stata condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri che nell’ambito di una serie controlli hanno attenzionato un signore insospettabile di Fano, di 68 anni. Lo hanno pizzicato in casa e dopo una perquisizione è emersa la droga. Così i militari lo hanno arrestato nella notte fra mercoledì e giovedì. Ieri l’udienza in tribunale a Pesaro dove la difesa ha chiesto il rito abbreviato. Di fronte alla richiesta del pubblico ministero di 1 anno e 8 mesi di reclusione per il reato di spaccio, il giudice lo ha condannato a 1 anno con pena sospesa. Lui si è difeso dicendo che aveva intrapreso l'attività perchè aveva bisogno di soldi.