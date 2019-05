Incrocio pericoloso: anziana ciclista travolta da un camion, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Momenti di paura per una ciclista fanese di 66 anni, rovinata a terra in seguito all’investimento di un autoarticolato, ieri alle 8.30 al pericoloso incrocio fra le vie del Ponte e Fragheto. Richiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma dopo l’atterraggio, in uno spazio verde vicino al luogo dell’incidente, è tornata indietro all’aeroporto di Falconara senza imbarcare la donna ferita. Escluso che la ciclista sessantaseienne fosse in pericolo di vita, c’era però il sospetto che avesse riportato alcune fratture a causa dell’urto del mezzo pesante e della successiva caduta a terra. La bicicletta è finita sotto la ruota interiore del tir: il personale medico sopraggiunto sul posto ha disposto il trasporto in ambulanza fino all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Sono intervenuti un mezzo del servizio 118 e una pattuglia della polizia locale, che si è occupata dei rilievi stradali. L’autoarticolato era condotto da un autista di 26 anni, che lavora per una ditta forsempronese.