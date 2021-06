FANO - Incidente questa mattina nei pressi del cimitero di Fano dove, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono scontrati uno scooter condotto da una donna ed una bicicletta con in sella un uomo di 59 anni. E' stato lui ad avere la peggio: nella caduta infatti è rimasto trafitto dal manubrio della bicicletta. E' stato portato all'ospedale di Pesaro.

Ultimo aggiornamento: 18:39

